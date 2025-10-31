Secuestran cocaína y más de dos millones de pesos en allanamientos simultáneos

Agentes de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela llevaron a cabo este viernes dos allanamientos simultáneos en San Bernardo, que culminaron con un detenido, el secuestro de cocaína y una millonaria suma de dinero, en el marco de un operativo antidrogas.

El primer procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en calle Pública, entre Pasaje y Victoria, donde los efectivos detuvieron a un hombre de 46 años. En el lugar secuestraron un envoltorio de nylon con 27 gramos de cocaína, 2.201.300 pesos en efectivo y varias anotaciones que serían de interés para la causa.

En el segundo domicilio, los investigadores identificaron a un joven de 23 años y hallaron elementos con restos blanquecinos compatibles con cocaína, entre ellos un plato, una cuchara y una tarjeta magnética.

Las actuaciones se enmarcan en una causa por «supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes» y continúan bajo la intervención de la Fiscalía Antidrogas correspondiente.