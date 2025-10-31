Un camión llevaba cubiertas valuadas en $15 millones

184137w850h481c.jpg

En el marco del operativo de seguridad «Plan Paraná», agentes de la Dirección General de Policía Caminera demoraron este viernes un camión de transporte de paquetería que trasladaba un cargamento de cubiertas valuadas en unos 15 millones de pesos.

El procedimiento tuvo lugar durante la mañana de este viernes, en el puesto de control del Puente General Belgrano, donde se inspeccionó un camión Mercedes Benz con semirremolque, conducido por un hombre de 54 años.

El vehículo había partido desde Formosa con destino a Buenos Aires.

Durante la revisión con el escáner FC-24, los efectivos detectaron irregularidades en la carga, que incluía artículos varios y bultos sospechosos. Por orden del Juzgado Federal N° 1, a cargo del Dr. Javier Pastore, el camión fue trasladado a la Aduana de Barranqueras.

Allí, en presencia de testigos, se abrió el transporte y se constató la existencia de catorce bultos que contenían cubiertas nuevas. El valor estimado del cargamento asciende a unos 15 millones de pesos.

El conductor fue notificado por una supuesta infracción al Código Aduanero, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

