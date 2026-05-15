“Soy El Guido”: un homenaje musical y artístico a Guido Miranda en la víspera del 25 de Mayo

El artista y director teatral Javier Luque Toledo presentó “Soy El Guido”, un espectáculo musical y coreográfico que rendirá homenaje a Guido Miranda y al histórico teatro que lleva su nombre en Resistencia.

La propuesta contará con la participación de actores, músicos y siete compañías de danza de la provincia, entre ellas el Ballet del ISPEA, el Ballet Contemporáneo del Chaco, Ballet Ferrazzano, Duartango, Romance de Samba, La Ltea y la Estación Folclórica de Charata.

“Es un show musical muy entretenido y dinámico. La idea no es solo homenajear al teatro, sino recordar quién era Don Guido Miranda y la importancia que tuvo para la cultura y la identidad chaqueña”, explicó Luque Toledo.

La obra propone un “diálogo artístico” entre Guido Miranda y el propio Teatro Guido Miranda, representando el legado cultural que el escritor dejó en la provincia. La dramaturgia y las letras de las canciones fueron escritas por el propio director.

Según detalló, el espectáculo movilizará a cerca de 200 artistas en escena entre bailarines y actores, con ensayos colectivos que ya se realizan cada fin de semana.

Las funciones se realizarán el domingo 24 de mayo en dos horarios, a las 19 y a las 21, en la antesala de las celebraciones patrias por el 25 de Mayo. Además, entre ambas funciones se presentará el tradicional Pericón Nacional con entrada gratuita.

Las entradas para “Soy El Guido” ya pueden adquirirse en la boletería del teatro.

Por otra parte, Luque Toledo adelantó que ya se encuentran trabajando en la próxima edición de la Bienal Internacional de Escultura, donde el espacio cultural Galatea volverá a tener un escenario abierto destinado a artistas locales de distintas disciplinas.

“El escenario de Galatea está abierto a todos los artistas que quieran participar”, señaló, y confirmó que durante la Bienal también recorrerán el predio distintos personajes teatrales para interactuar con el público y tomarse fotografías con los visitantes.

Finalmente, invitó a las familias a participar de la obra infantil “Súper Reciclador Tres Pelitos”, un espectáculo musical orientado a la concientización ambiental sobre reciclaje y separación de residuos, que también formará parte de las actividades culturales de la Bienal.