Se viene un nuevo Sorteo Benéfico de Lotería Chaqueña con importantes premios

El Directorio de Lotería Chaqueña realizó el lanzamiento oficial del Sorteo Benéfico y Solidarios por la Vida 2026, una herramienta destinada a colaborar con las instituciones de bien público y personas que necesitan costear tratamientos médicos especiales.

Se trata de la edición 87 de este importante sorteo solidario que Lotería Chaqueña llevará a cabo el próximo 22 de mayo en la Sala de Sorteos «Vicente Amores», con un importante y novedoso programa de premios.

Los bonos tendrán un valor de venta al público de 5.000 pesos y el 70 por ciento de lo recaudado en el Sorteo Benéfico será destinado a las organizaciones sin fines de lucro de la provincia, que se sumen a la comercialización de los cartones.

«En el caso del Solidarios por la Vida, destinado a las personas que necesitan tratamientos médicos especiales, el beneficio ascenderá al 90 por ciento», explicó el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, durante una conferencia de prensa.

«En el 2025, en la primera edición del Sorteo Benéfico y Solidario se beneficiaron 297 entidades de bien público de toda la provincia, asistiendo a 39 personas que necesitaron de tratamientos médicos especiales. En la segunda edición, fueron 260 las entidades que se sumaron y se pudo colaborar con otras 28 causas solidarias», enfatizó Apud Masín.

LOS PREMIOS

El programa de premios para nueva esta edición Sorteo Benéfico y Solidarios por la Vida contempla una Jeep Renegade 0Km como primer premio, así como una motocicleta XR Tornado 300 m3 y un Smartphone al segundo premio. El tercer premio será un kit de entretenimiento compuesto por un Smart TV de 65’’, una PS5 Sony, un parlante Bluetooth Party Box MOD-120 y un sofá de tres cuerpos.

También se entregarán importantes premios en efectivo, ya que el cuarto premio ofrecerá 3 millones de pesos; el quinto premio, 2 millones de pesos; y del sexto al décimo puesto, premios de un millón de pesos cada uno.

Habrá, además, premios estímulo para las instituciones que vendan más de 200 bonos (una chance cada doscientos bonos vendidos), que consistirá en diez sorteos de un millón de pesos en efectivo. Así como cuatro sorteos estímulo para los compradores, que tendrán como premios Smarts TV 43’’ y motocicletas 110 cm3. En este caso, los compradores deberán escanear un código QR que viene impreso en el cartón y rellenar un formulario online.

Los interesados en participar y sumarse a esta nueva campaña del Sorteo Benéfico y Solidarios por la Vida pueden acercarse a la Dirección de Juegos Especiales, ubicada en el primer piso del edificio de calle Güemes 46 de Resistencia o bien en la sede del Complejo Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña. También pueden comunicarse y requerir mayor información a través de la línea telefónica 0362 4446750/8 (internos 1041 y 1073) o el número de WhatsApp 3624-543429.

Los bonos ya se encuentran a disposición y pueden ser retirados a consignación, tras el cumplimiento de una serie mínima de requisitos. La solicitud también puede efectuarse mediante el Sistema de Gestión de Trámites (SGT) de Tu Gobierno Digital, ingresando Sorteo Benéfico en la opción «iniciar nuevo trámite».