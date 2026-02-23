“IA UNNE”: avanza la implementación del nuevo sistema basado en inteligencia artificial que sumará eficiencia a la gestión

En el inicio del 2026, se realizaron reuniones de socialización y capacitación sobre la nueva herramienta de desarrollo propio que busca agilizar tareas, fortalecer controles y mejorar la calidad de los informes.

La Universidad Nacional del Nordeste avanza en la implementación del Sistema de funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial “IA UNNE”, la nueva herramienta de desarrollo propio, que busca optimizar el funcionamiento de las áreas, la calidad del servicio y la gestión de proyectos, entre otros propósitos.

Este año se puso en marcha el plan de trabajo interno, que comenzó con reuniones de socialización y capacitación para autoridades y personal de distintas áreas; y avanzará luego con la definición de equipos de trabajo, de estrategias, capacitación, comunicación, entre otros.

En dichos encuentros que tuvieron lugar en el salón de Consejo Superior del Rectorado, se repasó sobre el propósito de la decisión del rector Omar Larroza de implementar IA en la UNNE, el trabajo que se realizó tras la aprobación de la iniciativa en CS, y los pasos a seguir.

El Rector encabezó la primera reunión y recordó que el objetivo general de este sistema es mejorar la calidad y eficiencia en las operaciones de los usuarios de las distintas áreas de la UNNE, así como mejorar la calidad del servicio, optimizar la gestión de proyectos, aumentar la eficiencia operativa y fomentar una cultura de innovación y mejora continua.

Y remarcó, como lo señala la Resolución Rectoral 2025 – 7128, que se busca “integrar soluciones inteligentes a los distintos procesos operativos, administrativos, académicos y de soporte institucional con el fin de optimizar la eficiencia, la toma de decisiones y el acceso a información estratégica por parte de las distintas áreas para brindar respuestas más rápidas y eficientes a los distintos requerimientos”.

Destacó el trabajo de la Auditoría en Sistemas de la (UAI) en el desarrollo de este sistema, y de la Secretaria General Administrativa (SGA), la Secretaría General Legal y Técnica y la Dirección de Gestión e Innovación de Tecnologías de la Información (DGITI), también responsables de la gestión y aplicación de esta nueva herramienta.

El coordinador ejecutivo de Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la UNNE, Federico Agostini, contó que se trabajó en un prototipo, y que la Unidad de Auditoría Interna de la universidad ya completó una fase de testeo y verificaciones del sistema que ha demostrado ser funcional y eficaz en sus áreas de aplicación, contribuyendo a una mejor y mayor eficiencia de las tareas de auditoría interna.

Se explicó también sobre la arquitectura y gobernanza, el proceso y cuestiones vinculadas al funcionamiento mismo del sistema.

¿Para qué servirá el nuevo sistema?

Con IA UNNE, las y los usuarios autorizadas/os, podrán utilizar funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial, mediante el uso de la APIs oficiales de distintos proveedores tecnológicos, que atienda a requerimientos específicos y determinados para las distintas áreas, con el objeto de mejorar la eficiencia de los procesos.

Podrán realizar tareas y servicios de manera automatizada y personalizada, mejorando la atención de los distintos requerimientos de las áreas, solucionando inconvenientes y otorgando la celeridad necesaria que requieren ciertos trámites administrativos.

También generar contenido especializado, realizar análisis de texto, asistir en procesos de redacción y facilitar diagnósticos y recomendaciones en tiempo real, son algunas de las funcionalidades que podrán ser adaptadas a cada área.

Se destaca no obstante que se garantizan recaudos por parte de los distintos usuarios que siempre validarán la información antes de actuar, sabiendo que la IA no reemplaza el juicio profesional, sino que lo potencia. Así como también la confidencialidad, puesto que solo se procesan documentos internos, no sensibles ni confidenciales, y la información se analiza localmente y se gestiona con acceso restringido.

Innovación e inclusión para el futuro

Así, y en línea con el slogan de gestión “Innovación e inclusión para el futuro”, la Universidad Nacional del Nordeste avanza con la política de incorporar y dar un provechoso uso a las nuevas tecnologías, para optimizar tareas y lograr mayor eficiencia.

Tal como lo contempla el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2030 (PEDI), que en su eje III plantea la necesidad de modernizar la gestión institucional, promover un sistema de innovación estratégico y mejorar la eficiencia y productividad en el desempeño individual y colectivo de la institución.

1 de 2

En ese marco se viene trabajando y el sistema IA UNNE es una de las tantas acciones desarrolladas y previstas para la implementación del “Sistema de Innovación Estratégica de la Universidad”, aprobado en 2022 por el Consejo Superior.

También teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que en el ámbito educativo estableció que la inteligencia artificial podría contribuir a superar grandes retos y transformar las prácticas pedagógicas, contribuyendo así al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación de calidad.

“La integración de la inteligencia artificial en las prácticas administrativas universitarias abre oportunidades significativas para mejorar la calidad y eficacia de la gestión”, aseguran en la UNNE y agregan que la incorporación de la IA en la Universidad “no solo moderniza su infraestructura tecnológica y administrativa, sino que también fortalece su capacidad institucional para enfrentar los desafíos del presente y del futuro, garantizando un entorno educativo más eficiente, ágil y competitivo”.

“La integración de la inteligencia artificial en las prácticas administrativas universitarias abre oportunidades significativas para mejorar la calidad y eficacia de la gestión”.