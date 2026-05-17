Se realizó la 28° Fiesta Provincial del Cerdo en Charata

El gobernador Leandro Zdero estuvo este domingo en la 28° edición de la Fiesta Provincial del Cerdo, desarrollada en Charata, donde además dejó inauguradas nuevas obras de infraestructura deportiva en el Club Juventud Agraria Cooperativista .

El jefe del Ejecutivo provincial destacó el crecimiento del sector porcino y el acompañamiento del gobierno provincial al desarrollo productivo y deportivo. «Estamos potenciando un Chaco productivo, acompañando a nuestros productores y generando oportunidades para cada región de la provincia. La producción porcina hoy representa una enorme posibilidad de crecimiento, generación de empleo y agregado de valor», señaló Zdero.

En ese sentido, el gobernador remarcó el trabajo articulado que se realiza para fortalecer las cadenas productivas, impulsar la mejora genética, fomentar la industrialización y abrir nuevos mercados. Además, anunció avances para concretar obras estratégicas de infraestructura vial que permitan mejorar la conectividad y la salida de la producción chaqueña hacia los puertos. «Tenemos que incentivar la producción y acompañar a quienes trabajan y generan empleo. Todo esto va de la mano con un Estado que planifique, acompañe y promueva el desarrollo», indicó.

Durante la jornada también quedaron formalmente inauguradas nuevas mejoras edilicias en las instalaciones del Club Juventud Agraria Cooperativista, entre ellas vestuarios y tribunas para la cancha de fútbol.

Las obras fueron ejecutadas con acompañamiento del gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, e incluyeron la instalación de cuatro tribunas de hormigón armado y nuevos vestuarios para jugadores y árbitros.

Además, el municipio concretó la construcción de un nuevo escenario en el playón deportivo, con estructura metálica y piso de cemento, destinado al desarrollo de espectáculos artísticos y culturales.