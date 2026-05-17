Buscan trabajadores para Vaca Muerta: qué perfiles, de cuánto son los sueldos y cómo acceder

Según el presidente de YPF, Horacio Marín, la estructura de Vaca Muerta demandaría 40 mil puestos de trabajo netos en los próximos cuatro años. «Estos cuatro años vamos a demandar alrededor de 40.000 puestos de trabajo y creo que nos quedamos cortos», señaló .

La demanda laboral no se concentra solo en los grandes proyectos de infraestructura. En las ciudades del interior productivo, como Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Cutral Co y Añelo, la actividad diaria genera una necesidad constante de perfiles técnicos y operativos.

Los roles más buscados incluyen ingenieros de perforación y reservorio, operadores de fractura (fracking), técnicos en mantenimiento mecánico, eléctrico y electromecánico, soldadores certificados, especialistas en seguridad, higiene y medio ambiente (HSE), instrumentistas y personal de obra e infraestructura.

Sobre los salarios, según datos de ManpowerGroup, los técnicos sin diagrama perciben entre $2.900.000 y $4.200.000 mensuales netos, mientras que los operadores con diagrama llegan a $7.000.000. Los perfiles de ingeniería y especialistas pueden alcanzar $14.000.000 mensuales, y los mandos medios con diagrama se ubican entre 7 y 11 millones de pesos.

La consultora Michael Page, que elaboró su Guía Salarial 2026 con datos de más de 1.900 empresas y profesionales, detectó rangos similares: los gerentes de planta en grandes compañías cobran entre 11 y 14 millones de pesos brutos más bonos de hasta cinco salarios anuales, y los gerentes de ventas B2B se encuentran entre los mejor remunerados del sector.

Ante la falta de capital formado localmente, nació el Instituto Vaca Muerta (IVM). Se trata de una iniciativa de YPF y se consolidó como una alianza de 14 compañías, entre ellas Vista Energy, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa Energía, Shell, Chevron y TotalEnergies, con sede en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén. El objetivo es estandarizar las competencias técnicas y de seguridad que demanda el desarrollo no convencional hacia 2030.

En su página web, el IVM tiene abierta una convocatoria con inscripción gratuita y fecha límite el 20 de mayo. Los cursos disponibles para operadores son de: fractura, instrumentación; mantenimiento eléctrico; mantenimiento mecánico; perforación; plantas de tratamiento de agua y crudo; plantas de tratamiento de gas; y producción.

La mayoría tiene una duración de 340 horas. La modalidad es presencial y continua, con evaluaciones parciales individuales y grupales, y una integración final individual.

Para obtener la certificación, cada módulo exige un mínimo del 70% de asistencia y una calificación de al menos 6 sobre 10. Hay posibilidad de recuperatorio para quienes no aprueben o falten con justificación. Al completar todos los módulos, el egresado recibe una certificación final que acredita las horas cursadas y las competencias alcanzadas.