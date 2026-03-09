Se dispara el precio del barril de petróleo y supera los USD$ 100

El valor del crudo marca nuevo récord desde 2022, lo que genera incertidumbre y preocupación en el mercado internacional y también a nivel local.

Por el conflicto bélico en Medio Oriente, el precio del petróleo pasó la barrera de los US$100 por barril. La última vez que llegó a ese monto fue durante la invasión rusa a Ucrania.

En la apertura del mercado de la Bolsa de Chicago (CME), el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril subía 13,84% hasta US$103,48. Mientras tanto, los valores del Brent, de referencial mundial, aumentaron 12,63%, hasta los US$104 por barril, 9,2% por encima de su precio de cierre del viernes.

Desde el inicio de la guerra, el precio promedio de la nafta en Estados Unidos alcanzó los US$3,45 por galón (3,7 litros), 16% más que la semana anterior, según la consultora AAA.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la guerra en Medio Oriente solo tendrá efectos a corto plazo en los precios del petróleo y el gas. «Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar”, expresó Trump en una entrevista con la cadena ABC News.

Preocupación global

El aumento del precio del barril de crudo es una clara señal de que el conflicto jaquea el suministro petróleo y genera riesgos de que haya un traslado a los costos que pagan los consumidores.

Los buques petroleros se mantienen alejados del Estrecho de Ormuz, que separa Irán y Omán. Se trata de un punto de tránsito vital para los envíos de combustible. Se estima que por ese paso marítimo se comercializa un quinto del crudo mundial.

Los aumentos del petróleo se produjeron después de que los precios del crudo en Estados Unidos escalaran 36% y los del Brent subieran 28% la semana pasada.

Los precios del petróleo se incrementaron fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, involucró a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.