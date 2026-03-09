Ranking de libertad económica: Argentina avanzó 18 puestos y registró una mejora importante

Argentina avanzó 18 puestos en el ranking de libertad económica elaborado por The Heritage Foundation. El listado incluye a 176 países y se realiza en base a cuatro pilares: Estado de derecho, Tamaño del gobierno, Eficiencia regulatoria y Apertura de mercados .

Argentina se ubica en el puesto 106, por debajo de Bhutan y por encima de Ghana. Tuvo un puntaje de 57,4, lo que representa una suba de 3,2 puntos frente al año previo y la mejora más significativa a nivel global. El año pasado ocupaba el 124. A pesar del avance, todavía se ubica en la categoría «Mayormente no libre».

La organización señaló: «La decisiva victoria en las elecciones legislativas de medio término de octubre de 2025 brindó al presidente reformista Javier Milei un respaldo concreto y mayor impulso para continuar transformando la economía argentina. La agenda de reformas de Milei produjo avances notables y medibles».

«La gestión de las finanzas públicas mejoró a partir de diversas reformas fiscales, monetarias y regulatorias que redujeron el tamaño y el alcance del Estado», indicó.

Los facteres que se analizan son el Estado de derecho (derechos de propiedad, eficacia judicial e integridad gubernamental); Tamaño del gobierno (carga tributaria, gasto público y salud fiscal); Eficiencia regulatoria (libertad empresarial, libertad laboral y libertad monetaria); y Apertura de mercados (libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera).

CUÁLES SON LOS PAÍSES ECONÓMICAMENTE MÁS LIBRES DEL MUNDO

Singapur – 84,4 puntos. Suiza – 83,7 puntos. Irlanda – 83,3 puntos. Australia – 80,1 puntos. Taiwán – 79,8 puntos. Luxemburgo – 79,7 puntos. Dinamarca – 79 puntos. Noruega – 78,8 puntos. Estonia – 78,7 puntos. Países Bajos – 78,5 puntos.