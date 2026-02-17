Se conocieron los ganadores de los Carnavales del Impenetrable – Copa Impulsa 2026

Juan José Castelli fue escenario de la presentación oficial de los resultados de los Carnavales del Impenetrable – Copa Impulsa 2026, en una reunión encabezada en el despacho municipal por el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y miembros del gabinete.

Tras el conteo de votos y la confección del acta correspondiente, el secretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, dio lectura formal a los resultados, confirmando a los ganadores de esta nueva edición que volvió a convocar a la comunidad con música, color y competencia artística.

Hualoq Ala, gran protagonista

La comparsa HUALOQ ALA se consagró como la gran ganadora de la edición 2026, obteniendo los principales premios de la noche:

🥁 Batería Ganadora: HUALOQ ALA

🎭 Comparsa Ganadora: HUALOQ ALA

👑 Reina del Carnaval: Lara Denis (HUALOQ ALA)

🤴 Rey del Carnaval: Nahuel Ceschan (HUALOQ ALA)

Además, la agrupación obtuvo múltiples reconocimientos en distintos rubros, entre ellos estandartes, destaques, carroza, grupo infantil, grupo de frente, mejor coreógrafo y dirección de batería, consolidando su predominio en la competencia.

Reconocimientos para Estrella Tropical

La comparsa ESTRELLA TROPICAL también se destacó en diversos rubros, logrando premios importantes como:

👑 Reina: Luana Ramírez

🥁 Reina de Batería: Tatiana Deniz

🎤 Dúo: “Valiente, Valiente”

🌟 Embajadora: Sol Rojas

👧 Revelación Infantil: Romero Villordo

La competencia incluyó más de 25 categorías que evaluaron coreografías, carrozas, estandartes, destaques individuales y grupales, reflejando el trabajo y la preparación de cada comparsa.

Desde el municipio destacaron que esta nueva edición volvió a confirmar que los Carnavales del Impenetrable son una de las celebraciones culturales más importantes de la región, convocando a familias, artistas y vecinos en una verdadera fiesta popular.

Con el cierre oficial y la proclamación de los ganadores, la comunidad ya comienza a palpitar la próxima edición, renovando el compromiso de seguir fortaleciendo una tradición que forma parte de la identidad cultural de Castelli y de todo el Impenetrable chaqueño.