Se conocieron los ganadores de los Carnavales del Impenetrable – Copa Impulsa 2026
Juan José Castelli fue escenario de la presentación oficial de los resultados de los Carnavales del Impenetrable – Copa Impulsa 2026, en una reunión encabezada en el despacho municipal por el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y miembros del gabinete.
Tras el conteo de votos y la confección del acta correspondiente, el secretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, dio lectura formal a los resultados, confirmando a los ganadores de esta nueva edición que volvió a convocar a la comunidad con música, color y competencia artística.
Hualoq Ala, gran protagonista
La comparsa HUALOQ ALA se consagró como la gran ganadora de la edición 2026, obteniendo los principales premios de la noche:
-
🥁 Batería Ganadora: HUALOQ ALA
-
🎭 Comparsa Ganadora: HUALOQ ALA
-
👑 Reina del Carnaval: Lara Denis (HUALOQ ALA)
-
🤴 Rey del Carnaval: Nahuel Ceschan (HUALOQ ALA)
Además, la agrupación obtuvo múltiples reconocimientos en distintos rubros, entre ellos estandartes, destaques, carroza, grupo infantil, grupo de frente, mejor coreógrafo y dirección de batería, consolidando su predominio en la competencia.
Reconocimientos para Estrella Tropical
La comparsa ESTRELLA TROPICAL también se destacó en diversos rubros, logrando premios importantes como:
-
👑 Reina: Luana Ramírez
-
🥁 Reina de Batería: Tatiana Deniz
-
🎤 Dúo: “Valiente, Valiente”
-
🌟 Embajadora: Sol Rojas
-
👧 Revelación Infantil: Romero Villordo
La competencia incluyó más de 25 categorías que evaluaron coreografías, carrozas, estandartes, destaques individuales y grupales, reflejando el trabajo y la preparación de cada comparsa.
Desde el municipio destacaron que esta nueva edición volvió a confirmar que los Carnavales del Impenetrable son una de las celebraciones culturales más importantes de la región, convocando a familias, artistas y vecinos en una verdadera fiesta popular.
Con el cierre oficial y la proclamación de los ganadores, la comunidad ya comienza a palpitar la próxima edición, renovando el compromiso de seguir fortaleciendo una tradición que forma parte de la identidad cultural de Castelli y de todo el Impenetrable chaqueño.