Villa Ángela volvió a brillar: ARA SUNÚ se consagró campeona y empate histórico en el rubro Reina

Con un corsódromo colmado y noches de brillo total, Villa Ángela reafirmó su lugar como uno de los carnavales más importantes del Chaco. Miles de simpatizantes acompañaron cada jornada, en una edición que combinó despliegue artístico, competencia y pasión popular.

La gran protagonista fue la comparsa ARA SUNÚ, que se quedó con el primer puesto en la categoría Mayores y sumó siete rubros, consolidándose como la campeona de 2026.

🏆 Podio Carnaval 2026

🥇 1° Puesto: ARA SUNÚ

Ganadora en 7 rubros:

Comparsa

Bastonera de Comparsa

Bastonera de Batería

Embajadora

Solista

Dúo

Batería

🥈 2° Puesto: HAWAIANAS

Ganadora en el rubro Grupo.

🥉 3° Puesto: BAHÍA

👑 Empate histórico en el rubro Reina

Uno de los momentos más destacados de la definición fue el empate técnico en el rubro Reina, un hecho inédito que dejó a las tres soberanas en igualdad de condiciones, marcando un cierre histórico para esta edición.

Con organización, convocatoria masiva y un nivel artístico en constante crecimiento, Villa Ángela volvió a posicionarse como referencia carnavalera en la provincia, reafirmando una tradición que cada año suma más público y eleva la competencia entre comparsas.