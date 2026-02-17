Investigan la muerte de un interno tras una riña en la Comisaría de Puerto Vilelas

Un hombre de 37 años, identificado como Carlos César Cabañas, falleció en la madrugada de este martes en el Hospital Perrando, luego de haber sido agredido por otros internos minutos después de ingresar a una celda en la Comisaría de Puerto Vilelas.

Los hechos

El episodio se inició cerca de las 21:40 del lunes, cuando Cabañas fue trasladado desde la Comisaría Tercera de Barranqueras hacia la dependencia policial de Puerto Vilelas para cumplir una condena efectiva.

Según las primeras informaciones, poco después de haber sido alojado en el sector de celdas, el llavero de turno advirtió un desorden en el pabellón y solicitó apoyo inmediato. Al ingresar, los efectivos constataron que un grupo de internos estaba agrediendo al recién llegado.

El personal policial intervino para rescatarlo y retirarlo del sector de conflicto. Debido a la gravedad de las lesiones, fue asistido por una ambulancia y trasladado en primera instancia al hospital local, y posteriormente derivado al Hospital Perrando, donde ingresó con un cuadro de traumatismo de cráneo grave y quedó internado con asistencia respiratoria mecánica.

Triste desenlace y causa judicial

Pese a los esfuerzos médicos, a las 2:50 se confirmó su fallecimiento. Ante esta situación, la fiscal interviniente, Ana González de Pacce, dispuso el cambio de carátula de la causa a “Supuesto Homicidio”.

En el marco de la investigación, un interno fue señalado como principal sospechoso y notificado de su nueva situación procesal. En tanto, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para la correspondiente autopsia.

La Justicia continúa con la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de las actuaciones para determinar con precisión cómo se produjo el ataque dentro del pabellón y establecer las responsabilidades correspondientes.