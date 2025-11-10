Se concretó el cuarto sorteo de cancelación de deudas en la Fiesta Nacional del Algodón

En el marco de su participación en la Fiesta Nacional del Algodón – Ferichaco 2025, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) realizó en Presidencia Roque Sáenz Peña el cuarto sorteo de cancelación de deudas.

Este evento, que se realizó en un stand institucional del organismo, tuvo como objetivo premiar a los adjudicatarios que están al día en el pago de sus cuotas.

El acto fue presidido por Fernando Berecochea, titular del Ipduv, junto a Daniel Monti, vocal del organismo, y el intendente Bruno Cipolini. También estuvieron presentes autoridades municipales y técnicos de Lotería Chaqueña, quienes supervisaron el desarrollo del sorteo, asegurando la transparencia y el correcto procedimiento.

Durante su discurso, Berecochea expresó su satisfacción por poder llevar a cabo este nuevo sorteo, destacando la importancia de reconocer a quienes cumplen con la responsabilidad de abonar sus cuotas mensuales.

«Esos fondos son recursos que nos permiten seguir construyendo más hogares para las familias chaqueñas», afirmó, subrayando el compromiso del Ipduv con el desarrollo habitacional en la provincia.

En esta oportunidad, se realizaron seis sorteos consecutivos. El primer premio consistió en la cancelación total del saldo deudor, mientras que los cinco sorteos restantes favorecieron a adjudicatarios que no deberán abonar sus cuotas durante un año, en el marco de un plan de incentivos destinado a quienes están al día con sus obligaciones.

El primer sorteo de cancelación total fue para el número 1134 de Sáenz Peña; el segundo, con cancelación parcial, correspondió al 3316 de Resistencia; el tercer sorteo fue para el 6693 de Sáenz Peña; el cuarto para el 1612 de Resistencia; el quinto, 0391 de Taco Pozo; y el sexto, 1068 de Hermoso Campo.