Avanzan las obras en la ruta provincial N° 30 que unirá Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia

El Gobierno del Chaco, a través de Vialidad Provincial, continúa fortaleciendo la infraestructura vial para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo y social en la región.

Avanzan los trabajos sobre la Ruta Provincial N°30, una obra estratégica que permitirá una mejor conexión entre las localidades de Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, beneficiando a productores, transportistas y vecinos de toda la zona centro-norte de la provincia.
El proyecto contempla la ejecución de 25 kilómetros de carpeta asfáltica, pavimento urbano en los accesos de Colonias Unidas y Ciervo Petiso, además de la construcción de un nuevo puente, obras de adecuación hidráulica con alcantarillas transversales, y tareas de terraplén, subbase y excavaciones, que se encuentran en pleno desarrollo.
Esta intervención forma parte del plan integral del Gobierno provincial orientado a mejorar la infraestructura vial y garantizar una red de caminos más segura y eficiente, que acompañe el crecimiento de las comunidades y el movimiento productivo.

“Seguimos trabajando para que los chaqueños estén más conectados, con rutas que faciliten el transporte, el turismo y el desarrollo local”, señó el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela.

