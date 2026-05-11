Se brindarán clases gratuitas de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing en La Leonesa

El Municipio de La Leonesa dejó oficialmente inauguradas las clases gratuitas de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing, que se desarrollarán en el Centro de Educación Física Municipal (CEFM), ubicado en el predio del ex Edanor. La propuesta está destinada a niños, adolescentes y adultos de la comunidad.

La apertura fue encabezada por el intendente José Carbajal, quien destacó la importancia de generar espacios deportivos y de contención para los jóvenes de la localidad.

«Estamos muy contentos de poder poner en funcionamiento la escuela municipal de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing, en el mismo gimnasio donde también se desarrollan las clases de boxeo del municipio», expresó el jefe comunal.

Además, Carbajal remarcó el rol del deporte como herramienta de inclusión y formación: «Trabajamos para acompañar a nuestros jóvenes, alejarlos de las malas costumbres y fomentar el deporte que ellos quieren practicar».

Desde el municipio señalaron que la iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por la Dirección del Centro de Educación Física Municipal, dependiente de la Secretaría de Deportes, con el objetivo de ampliar la oferta deportiva gratuita y fortalecer la educación y el desarrollo integral de niños y jóvenes.

Las clases comenzarán el martes 12 de mayo, desde las 17 horas, y estarán acompañadas por una exhibición de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing abierta al público, para que vecinos y familias puedan conocer la nueva propuesta deportiva.

Las categorías estarán divididas entre jóvenes de 10 a 13 años y participantes de 13 a 50 años. Las inscripciones continúan abiertas en el CEFM, donde el profesor a cargo brinda información a los interesados.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a sumarse a la actividad y destacaron que este tipo de propuestas buscan promover hábitos saludables, disciplina y contención social a través del deporte.