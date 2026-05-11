Bienal 2026: conocé los beneficios y créditos disponibles para emprendedores chaqueños

Días atrás, el Gobierno del Chaco presentó una serie de medidas orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor provincial de cara a la Bienal 2026. Los anuncios abarcan financiamiento, digitalización y herramientas comerciales, con participación del Nuevo Banco del Chaco, ECOM, Fiduciaria del Norte y el Ministerio de Producción.

Entre las iniciativas anunciadas por el Nuevo Banco del Chaco se encuentran la habilitación de cajas de ahorro sin costo para acreditar ventas, la adhesión gratuita al sistema Unicobros y la implementación de tres cuotas sin interés durante el evento. También se sumarán QR sin cargo, entrega de la tarjeta Tuya y capacitaciones específicas para emprendedores.

Otro de los ejes presentados fue «Chaco Multitienda», una plataforma digital impulsada por el Ministerio de Producción junto a ECOM Chaco, pensada como un canal directo de comercialización para emprendedores locales y orientada a ampliar la visibilidad de productos chaqueños.

En paralelo, el Gobierno provincial ratificó la continuidad de las líneas de financiamiento destinadas al sector emprendedor. Las herramientas seguirán disponibles a través de Fiduciaria del Norte y del Ministerio de Producción.

Las líneas vigentes contemplan montos de hasta 10 millones de pesos para la línea Más Campo y hasta 4 millones de pesos a tasa fija para Más Emprendimiento, con el objetivo de acompañar proyectos productivos y comerciales en toda la provincia.