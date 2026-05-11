«Que se pudra en la cárcel»: el desgarrador testimonio de la madre de Graciela López

La causa por el femicidio de Graciela López avanza este lunes con nuevas declaraciones testimoniales, mientras familiares, amistades y compañeras de estudio de la víctima se movilizan en Resistencia para exigir justicia y prisión perpetua para el policía Luciano Étudié, acusado de asesinarla el pasado 5 de mayo en Puerto Vilelas.

En medio de la marcha convocada bajo la consigna «Ni Una Menos. Basta de violencia», la voz más fuerte fue la de Olga López, madre de Graciela, quien relató el calvario que atravesaba su hija y apuntó directamente contra el acusado.

«Que se pudra en la cárcel», pidió con dolor y bronca ante los medios. «Era un asqueroso, violento, repugnante. La aisló, hasta de los hijos la aislaba», denunció. Según contó, la relación estaba terminada desde hacía tres años, aunque el hostigamiento continuaba. «Ella se callaba todo. Era golpeada. Creemos que se quedaba callada para protegernos a nosotros», sostuvo.

Olga también reveló que insistía para que su hija denunciara las agresiones, pero Graciela temía que Etudié perdiera su empleo. «Yo le decía «vamos a denunciarlo». Y ella me decía que iba a perder el trabajo», afirmó.

La mujer ahora quedó al cuidado de sus nietos y contó el impacto que la violencia dejó en ellos. «Tengo que ser fuerte por mis nietos porque ellos viven conmigo. Me dicen: «Abuela, mi papá le pegaba a mi mamá, piñas, trompadas, patadas». Uno de ellos me dijo: «Yo lo voy a matar «», relató quebrada.

La movilización partió desde Villa Federal, donde viven los padres de Graciela y donde ella se encontraba tras separarse del agresor. Desde allí marcharon hasta la Fiscalía para acompañar el avance de la causa y reclamar que el crimen no quede impune.

Durante la jornada está prevista la declaración del hermano de la víctima, además de Facundo Étudié, hermano del acusado, y del oficial Gómez, a quien Luciano Étudié presuntamente le pedía municiones. Para este martes está citada la expareja de Graciela, de apellido Kujac.

La reconstrucción del hecho

De acuerdo con la investigación judicial, el femicidio ocurrió el martes pasado en la zona de Tres Bocas, en Puerto Vilelas. Según reconstruyó la fiscal de Género, Rosana Benítez, Etudié tomó como rehén a Graciela y al hijo menor de ambos . El niño logró ser resguardado por efectivos policiales antes del desenlace fatal.

En el operativo intervino el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) junto a un negociador que intentó persuadir al efectivo policial. «Pese a los intentos del negociador por frenar a este efectivo policial, dispara y hoy estamos hablando de un femicidio», había explicado la fiscal.

Tras asesinar a Graciela, el hombre amenazó al personal policial y fue reducido por integrantes del COE mediante un disparo. Actualmente permanece internado en estado grave en un sanatorio local.

La investigación también incluye el asesinato del padre del acusado, ocurrido horas antes en Resistencia. La principal hipótesis sostiene que Etudie lo habría matado tras una discusión vinculada al préstamo de un vehículo.

Mientras continúan las pericias sobre teléfonos celulares y el arma utilizada, la Justicia intenta reconstruir la secuencia completa de un caso que volvió a poner en foco la violencia de género y las fallas que muchas veces rodean a las víctimas antes del desenlace más extremo.