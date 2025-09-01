Sarmiento empató ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Sarmiento igualó este domingo 2-2 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la séptima fecha de la Reválida del Federal A, y se mantiene segundo en la Zona B.

El Decano lo ganaba 2 a 0, con goles de Hernán González, a los 10 minutos de juego, y Rogrigo López Alba, de penal, a los 25 minutos

Sin embargo, el equipo de la provincia de Buenos Aires descontó sobre el final del primer tiempo, a través de Ian Pezzani.

En el complemento, Defensores de Belgrano llegó al empate a los 6 minutos, con gol de Martín Rodríguez.

Con este resultado, Sarmiento, que ya está salvado del descenso, suma 13 puntos y está segundo, mientras que el conjunto de Villa Ramallo tiene 9 unidades, y está fuera de la clasificación a la próxima etapa.

En la próxima fecha, el Decano visitará a Crucero del Norte, que está último y ya descendido, con 2 puntos.