Sarmiento empató ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

8610w850h638c.jpg

Sarmiento igualó este domingo 2-2 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la séptima fecha de la Reválida del Federal A, y se mantiene segundo en la Zona B.

El Decano lo ganaba 2 a 0, con goles de Hernán González, a los 10 minutos de juego, y Rogrigo López Alba, de penal, a los 25 minutos

Sin embargo, el equipo de la provincia de Buenos Aires descontó sobre el final del primer tiempo, a través de Ian Pezzani.

En el complemento, Defensores de Belgrano llegó al empate a los 6 minutos, con gol de Martín Rodríguez.

Con este resultado, Sarmiento, que ya está salvado del descenso, suma 13 puntos y está segundo, mientras que el conjunto de Villa Ramallo tiene 9 unidades, y está fuera de la clasificación a la próxima etapa.

En la próxima fecha, el Decano visitará a Crucero del Norte, que está último y ya descendido, con 2 puntos.

Más Noticias

DeWatermark.ai_1756684756589

La Villa está de fiesta: primer título para Luján en un final de película

9107w850h478c.jpg

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercera victoria al hilo

WhatsApp Image 2025-08-31 at 14.27.34

Robo de luminaria pública en Resistencia: la policía detuvo al presunto autor y recuperó el elemento sustraído

Te pueden interesar

270214w850h544c.jpg

Elecciones en Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y no habría segunda vuelta

8610w850h638c.jpg

Sarmiento empató ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

DeWatermark.ai_1756684756589

La Villa está de fiesta: primer título para Luján en un final de película

425839w790h524c.jpg

Comienzan las audiencias contra «Tito» López, acusado de lavado de dinero

541503335_17889950973339851_6459924698908270257_n

Colonia Popular celebró a lo grande el Día del Niño con miles de familias