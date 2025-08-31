La Villa está de fiesta: primer título para Luján en un final de película

Deportivo Luján se consagró por primera vez campeón de la máxima divisional liguista al vencer este domingo por 1 a 0 de forma agónica a Deportivo Itatí en la cancha de Bancarios, en juego de la 21ª y última fecha del torneo Apertura de Primera «A» de la Liga Chaqueña de Fútbol.

Matías Quintana Cabaña, a los 55 minutos del segundo tiempo, marcó el gol con el que el elenco comandado por Sergio Adorno dio la vuelta olímpica por primera vez en la «A».

La gente del club de Villa Río Negro acompañó en gran número a su equipo y festejó a rabiar con el título que fue una verdadera película ya que si Luján no metía ese gol agónico, el campeonato iba a ser para Central Norte, que ya le había ganado a Tiro FC (2-0). El otro equipo que tenía chances, Estudiantes, quedó tercero al vencer 2-1 como local a CUNE.

 

