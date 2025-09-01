Elecciones en Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y no habría segunda vuelta

270214w850h544c.jpg

Ganó Juan Pablo Valdés en las elecciones en Corrientes. Se impuso con comodidad en las elecciones a Gobernador. Amplias victorias de Claudio Polich en Capital y de Mariano Hormaechea en Goya.  Las encuestas de boca de urna estiman una diferencia con el segundo superior a los 20 puntos y el ituzaingueño estaría por arriba del 40 por ciento lo que evitaría una segunda vuelta. Victorias amplias de Emilio Nicolás en Ituzaingo y de Augusto Suaid en Santo Tome

Más Noticias

425839w790h524c.jpg

Comienzan las audiencias contra «Tito» López, acusado de lavado de dinero

elecciones-corrientes-2025-8

Elecciones en Corrientes: cerraron los comicios y votó más del 60 por ciento del electorado

9107w850h478c.jpg

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercera victoria al hilo

Te pueden interesar

270214w850h544c.jpg

Elecciones en Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y no habría segunda vuelta

8610w850h638c.jpg

Sarmiento empató ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

DeWatermark.ai_1756684756589

La Villa está de fiesta: primer título para Luján en un final de película

425839w790h524c.jpg

Comienzan las audiencias contra «Tito» López, acusado de lavado de dinero

541503335_17889950973339851_6459924698908270257_n

Colonia Popular celebró a lo grande el Día del Niño con miles de familias