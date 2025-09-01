Elecciones en Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y no habría segunda vuelta

Ganó Juan Pablo Valdés en las elecciones en Corrientes. Se impuso con comodidad en las elecciones a Gobernador. Amplias victorias de Claudio Polich en Capital y de Mariano Hormaechea en Goya. Las encuestas de boca de urna estiman una diferencia con el segundo superior a los 20 puntos y el ituzaingueño estaría por arriba del 40 por ciento lo que evitaría una segunda vuelta. Victorias amplias de Emilio Nicolás en Ituzaingo y de Augusto Suaid en Santo Tome

