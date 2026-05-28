Avanza la obra de pavimento y desagüe en el barrio Jardín

La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, supervisó este miércoles el avance de la obra de pavimento y desagüe que se ejecutan en el pasaje Vedia del barrio Jardín de Resistencia.

«Es una promesa que había hecho el Gobernador Zdero a los vecinos y que hoy se cumple, llevando soluciones concretas a esta zona, tras 28 años de espera», afirmó la funcionaria, quien estuvo acompañada por el subadministrador de Vialidad Provincial (DVP), Gustavo De Martini.

En esa línea, Meiriño expresó que «cuando se administran los recursos de manera responsable, estos son los resultados», y señaló que la obra es ejecutada de manera conjunta entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de Resistencia, en el marco de una planificación integral de urbanización para el barrio.

Asimismo, la secretaria aseguró que el Gobierno provincial continuará desarrollando nuevas intervenciones «para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes del lugar», y agregó: «Tenemos planificado seguir ejecutando otros trabajos para mejorar el barrio, además de intervenciones en la plazoleta y medidas para reforzar la seguridad».

Por su parte, De Martini explicó que los trabajos forman parte de un proyecto integral aprobado en conjunto con el municipio capitalino. «Ahora estamos ejecutando el pasaje Vedia para unir con calle Larreta, donde ya hicimos el hormigón hace poco tiempo, y luego continuaremos las perpendiculares a Larreta y la calle Lugones para darle una entrada y salida al barrio», especificó.