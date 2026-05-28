El operativo de Salud RES llega a Los Frentones y Río Muerto

Este jueves 28 de mayo se realizará un nuevo Operativo de Salud RES en las localidades de Los Frentones y Río Muerto, con el objetivo de acercar atención médica integral y servicios sanitarios gratuitos a habitantes de la zona.

La actividad es organizada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Asuntos Estratégicos la Provincia.

En Los Frentones, el operativo se desarrollará desde las 9.30, en el Hospital «Mirtha Oliva Santos», donde se brindarán prestaciones de clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, ginecología, cardiología, neumología y ecografías generales. Además, estarán presentes el Programa de Inmunización, IPRODICH y Ñachec.

Por otro lado, en Río Muerto, el dispositivo sanitario funcionará también desde las 9.30, en el Centro de Salud «Julio Jacinto Salvi», con atención en clínica médica, pediatría, obstetricia y odontología.

Los asistentes deberán concurrir con DNI para poder acceder a las distintas prestaciones.