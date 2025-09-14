Sarmiento completó la fase con una derrota

Sarmiento desaprovechó la chance de quedarse con el grupo al caer por 2 a 0 este domingo como local ante Mitre de Posadas, en juego de la 9ª fecha de la zona «Reválida B» del torneo Federal «A» de fútbol. Mercado y Caballero los goles del equipo misionero que consiguió, al igual que el «decano», instalarse en los play off del torneo.

Los dirigidos por Marioni quedaron en el tercer lugar del grupo (por diferencia de goles) y jugarán el «mano a mano» ante Atenas de Río Cuarto.

EL PARTIDO

Arrancó cuesta arriba el partido para Sarmiento porque dos errores puntuales de López Alba y Yacaruso le permitieron a Mitre sacar dos goles de ventaja en 15’. Al minuto el que aprovechó el error del defensor fue Emanuel Mercado para el 1 a 0 y los misioneros se asentaron y fueron por más. Luego llegó el tiro libre de Lucas Caballero que al llegar al arco mostró una floja reacción del arquero «decano». 2-0.

Mitre fue muy superior a Sarmiento en todas las líneas y los dos goles le quedaban incluso cortos por la producción en campo. Marioni tuvo que acomodar algunas piezas y lentamente el equipo chaqueño mostró reacción. Sobre el cierre de la etapa inicial llegó constantemente el «deca» sobre la portería de Bachke, pero no pudo vencer al «1». Al descanso con buena ventaja para Mitre.

Para la segunda mitad, el DT Marioni fue realizando variantes constantemente para que su equipo busque el descuento. Sin embargo, Sarmiento solo recuperó la tenencia de la pelota, pero no generó peligro en el arco rival. Ante esta situación, Mitre se replegó en el fondo e insistió solo con contragolpes a la espera de un nuevo error del equipo local en defensa. El ímpetu y las ganas de Sarmiento duraron poco y las ideas fueron desapareciendo. Decayó el ritmo de partido, no hubo ocasiones y la visita aprovechó para sostener el resultado a favor.

Fue derrota del «decano» y ahora deberá pensar en la serie de play off ante Atenas de Río Cuarto, que comenzará dentro de tres semanas.

SARMIENTO 0

Germán Yacaruso.

Franco Domínguez

Rodrigo López Alba

Santiago Piccioni.

Leonel Niz

Cristian Almirón

Tomás Bacas

Carlos Arriola.

Gonzalo González.

Max Pared

Hernán González.

DT: Roberto Marioni.

MITRE 2

Guillermo Bachke.

Matías Barrientos

Elías Medeiro

Richard Rodríguez

Raúl Medina.

Iván Esquivel

Leonardo Morales

Gonzalo Melgarejo.

Lucas Caballero.

Ignacio Valsangiácomo

Emanuel Mercado.

DT: Miguel Salinas

Goles: 1PT Emanuel Mercado (M). 15PT Lucas Caballero (M).

Cambios: ST Sebastián Parera por Pared (S). 17ST Rodrigo Montenegro por Piccioni (S). 17ST Matías Ayala por Niz (S). 21ST Pablo Martínez por Almirón (S). 28ST Enzo Bruno por Mercado (M). 28ST Jorge Velazco por Medina (M). 32ST Envo Vargas por Domínguez (S). 36ST Dilan González por Valsangiácomo (M). 36ST Matías Donato por Caballero (M). 45ST Ángel Brizuela por Melgarejo (M).

Árbitros: Fernando Rekers (Córdoba). Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Pablo Ramírez (Totoras). Cuarto árbitro: Jonatan Mapelli (Rosario). Estadio: «Centenario», de Sarmiento.