BurgerPalusa 2025: cómo será la competencia federal que elegirá la mejor hamburguesa del país

Con una gira que recorre 14 provincias en busca de sabores con identidad propia, el festival consagrará a las más destacadas hamburgueserías del país.

¿Puede una hamburguesa representar la identidad de una provincia? ¿Puede un festival servir como mapa para entender la pasión con la que se cocina en cada rincón de Argentina? Si algo propone el BurgerPalusa, que en 2025 celebra su cuarta edición, son respuestas afirmativas a esos interrogantes. Y para demostrarlo, el evento más importante del país dedicado a la cultura hamburguesera ya está en marcha con un recorrido federal comandado por su creador, Rodo Cámara, en busca de los talentos que competirán este año por la “Mejor Hamburguesa de Argentina”.

El camino comenzó en julio en Córdoba, siguió por Neuquén y Río Negro, y se extendió hasta agosto por otras once provincias, desde Santa Fe hasta La Pampa. Las paradas —incluida la hamburguesería de Cámara— son tan diversas como sabrosas: cada una revela un universo de técnicas, ingredientes, historias personales y un mismo objetivo en común: llegar a la gran final. Allí, ocho elegidas se disputarán el podio nacional en un evento que promete superar todo lo hecho hasta ahora.

Un voto federal (y uno popular)

Este año, más de 115 hamburgueserías de todo el país se postularon para participar. Tras una preselección, se eligieron 35 candidatas a visitar en 14 provincias. Ocho serán las finalistas, elegidas por Rodo durante su gira, pero una novena propuesta podrá sumarse por voto del público, a través de una votación abierta en el perfil oficial de Instagram del evento.

Entre las seleccionadas de este año se encuentra Chango Street Food, de Resistencia, Chaco. Detrás de las planchas y los sabores están una joven pareja chaqueña, soñadora, trabajadora y con una energía contagiosa. Ellos decidieron apostar fuerte y llevar su pasión por la hamburguesa a lo más alto: representar a toda una provincia en el festival hamburguesero más importante de la Argentina.

“Para nosotros es un orgullo enorme poder mostrar que desde el Chaco también se cocina con creatividad, calidad y corazón”, dicen emocionados. Su presencia en el BurgerPalusa no solo celebra el talento joven, sino también el espíritu emprendedor de quienes se animan a transformar un sueño en un proyecto que hoy pisa un escenario nacional.

Dos jornadas, un mismo amor por la hamburguesa

El BurgerPalusa 2025 se celebrará el 20 y 21 de septiembre en el Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo. Serán dos jornadas a pura hamburguesa, con competencias, charlas, shows en vivo, juegos y la presencia de referentes nacionales e internacionales.

La gran novedad de esta edición será la Competencia Internacional, que consagrará por primera vez a la “Mejor Hamburguesa del Festival”, en un cruce de estilos y sabores sin precedentes en Argentina.

La organización, una vez más, está a cargo de The Food Truck Store, recientemente reconocida entre las 25 mejores hamburgueserías del mundo según el ranking de los expertos Burgerdudes. En esta edición, además de las nuevas propuestas, volverán al ruedo los ganadores de 2024: Harlem (Río Negro) y Smashclub (Mendoza), que se consagraron con el voto del jurado y del público, respectivamente.

“Queremos que cada edición sea más grande, más inclusiva y más sabrosa. Y que sea también una fiesta para los que aman comer con ganas, sin prejuicios y con una historia detrás de cada mordida”, dice Cámara.

La cita está hecha