Santa Sylvina: entregaron elementos deportivos a la Escuela de Boxeo local

La intendente Susana Maggio encabezó la entrega de nuevos elementos deportivos destinados a la Escuela de Boxeo de Santa Sylvina, a cargo del profesor Gustavo Ojeda. La iniciativa forma parte del acompañamiento provincial al crecimiento del deporte en distintas localidades chaqueñas.

Según informaron, los materiales fueron gestionados a través del Instituto del Deporte Chaqueño y contaron con el respaldo del gobernador Leandro Zdero. También participó el referente deportivo Fabio Vásquez, destacando el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de las escuelas formativas.

“Seguimos acompañando y apoyando el crecimiento del deporte en nuestra comunidad”, expresaron desde la organización tras la entrega, realizada ante la presencia de vecinos y miembros del espacio deportivo.

La Escuela de Boxeo de Santa Sylvina continúa así ampliando sus recursos para mejorar la preparación y el desarrollo de jóvenes deportistas de la localidad.