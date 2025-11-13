Jornada trágica en la región: dos muertes investigadas en Corrientes y Resistencia

La tarde de este jueves estuvo marcada por dos hechos trágicos registrados en ciudades vecinas que derivaron en intervenciones policiales y judiciales. Uno de los episodios ocurrió en Corrientes, donde un hombre perdió la vida tras arrojarse desde el Puente Interprovincial; el otro tuvo lugar en Resistencia, donde un individuo fue hallado ahorcado en un domicilio de la zona sur.

Un hombre murió tras caer desde el Puente Interprovincial

El primer hecho fue informado por la Sala 911 de Corrientes, que alertó sobre un masculino que se habría arrojado al vacío desde el Puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes.

Al llegar al lugar, personal policial a bordo del móvil MK-98 constató la presencia de un hombre sin signos vitales en el Paseo Costanero.

La zona quedó cercada para permitir el trabajo de los peritos. Hasta el momento no se difundió la identidad del fallecido y se investigan las circunstancias del hecho.

Hallan a un hombre sin vida en una vivienda de Resistencia

Horas más tarde, otro llamado movilizó a la policía chaqueña hacia una vivienda ubicada en Concepción del Bermejo y Santa Clara de Asís, en Resistencia.

El aviso ingresó a las 17:45, y el móvil PT-651 de la Comisaría Segunda confirmó en el lugar que un hombre se encontraba ahorcado, sin signos vitales.

El médico policial acudió para realizar las primeras constataciones, mientras que el móvil tanatológico procedió al traslado del cuerpo. La investigación quedó en manos de la Fiscalía correspondiente.

Investigaciones en curso

En ambos casos, las autoridades trabajan para determinar las identidades, reconstruir lo sucedido y establecer si existieron factores externos o si se trató de acciones voluntarias.