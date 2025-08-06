San Cayetano: habrá siete misas para pedir por el pan y el trabajo

20200805100609_san-cayetanojpg

Este jueves 7 de agosto se recuerda el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, a quien acuden miles de fieles para pedir o agradecer por estos beneficios.  

Este año, el lema será «Junto a San Cayetano peregrinamos con esperanza, porque no hay nada más fuerte que el amor de Cristo».

En Resistencia, la Capilla que lleva su nombre, ubicada en San Buenaventura del Monte Alto al 54, ofrecerá siete misas en su honor, durante toda la jornada.

Las mismas serán:

  • A las 00, celebrada por Ricardo Rojas.
  • A las 8, a cargo de Ariel Romero Franco.
  • A las 10, encabezada por Monseñor Alfredo Dus.
  • A las 15, guiada por Marcelo Sánchez.
  • A las 17, por Roberto Silva.
  • A las 18.30, a cargo de Juan Alderete, será para los niños con procesión.
  • A las 20.30, por Ricardo Rojas.

Desde dicha comunidad, piden a los fieles que, en vez de flores y velas, se done como ofrenda a San Cayetano, alimentos no perecederos para las personas más necesitadas. También se podrá donar dinero a través del alias C.SANCAYETANO.

Asimismo, aclararon que el jueves 7, el templo permanecerá abierto desde las 7 hasta las 22.

