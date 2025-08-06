Detienen a una mujer en Resistencia con marihuana fraccionada para la venta

Una mujer de 58 años fue detenida en la tarde del martes durante un allanamiento realizado por efectivos de la División Microtráfico en el barrio Villa del Oeste.

En el procedimiento, los agentes secuestraron 52 bochitas de marihuana listas para su comercialización, una pequeña cantidad de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo se enmarca en una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. Según informaron fuentes policiales, la marihuana incautada arrojó un peso total de 40 gramos, mientras que también se halló una bochita con cocaína, unos 12 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

La mujer, identificada como moradora de la vivienda allanada, fue detenida y quedó a disposición de la justicia bajo la causa de «supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes».