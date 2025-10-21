Sameep trabaja en la reparación del Acueducto Norte

179883w850h596c.jpg

La empresa Sameep informó que durante este martes se llevan adelante tareas de reparación en el Acueducto Norte, luego de detectarse una rotura en un caño de PVC de 500 milímetros sobre avenida Felipe Gallardo, entre calle Viraro y avenida San Martín, en Barranqueras.

«El inconveniente fue detectado por personal técnico durante una inspección de rutina, y de inmediato se activó el operativo de reparación con el objetivo de minimizar el impacto en el servicio y restablecer la presión habitual en el menor tiempo posible», informaron oficialmente.

Asimismo, señalaron que durante el desarrollo de las tareas, los usuarios de la zona norte de Resistencia, así como de Villa Fabiana Norte y Sur, barrios Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago, y sectores detrás del Hipermercado, junto a las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén, podrían experimentar baja presión o interrupciones momentáneas en el suministro de agua potable.

El trabajo implica la sustitución del tramo dañado del conducto y el posterior relleno y compactado del terreno, además de pruebas hidráulicas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Una vez finalizadas las tareas y normalizada la operación del acueducto, el servicio se restablecerá gradualmente con la presión y el caudal habituales.

Finalmente, la empresa solicitó colaboración de los usuarios, recomendando hacer un uso racional del agua hasta que se restituya completamente el servicio.

