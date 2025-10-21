Cayó uno de los prófugos por el crimen de Villa Libertad

Agentes de la División Delitos contra las Personas detuvieron este martes al mediodía a un joven de 24 años acusado de participar en el homicidio de Gastón «Cuervito» Salina, ocurrido el 15 de octubre, en el barrio Villa Libertad.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue localizado luego de varios días de investigación y vigilancia.

Los efectivos lo sorprendieron cuando caminaba por las calles Juan de Dios Mena y Fortín Tapenagá, en inmediaciones del barrio La Rubita, aparentemente regresando a su domicilio.

El joven fue reducido sin ofrecer resistencia y trasladado a Medicina Legal para los exámenes de rutina, antes de quedar alojado en la dependencia policial.

Con esta nueva detención, ya son seis los implicados en el hecho: cinco habían sido arrestados anteriormente y otros continúan siendo buscados.

Por disposición de la Fiscalía Penal N° 15, el detenido fue notificado de su aprehensión en la causa por «Supuesto Homicidio Calificado por el Uso de Arma de Fuego» y permanece alojado en la Comisaría Séptima de Resistencia, a disposición de la Justicia.