Sameep no atenderá al público este lunes y martes

32585w600h450c.webp

La empresa Sameep informó que este lunes 16 y martes 17 de febrero no habrá atención comercial en todas sus oficinas del territorio provincial, en adhesión a los feriados nacionales establecidos por Carnaval.

Desde la empresa precisaron que la medida alcanza a las áreas administrativas y comerciales, por lo que durante ambas jornadas no se realizarán trámites presenciales vinculados a gestiones comerciales, pagos, consultas o reclamos administrativos.

Asimismo, se recordó a los usuarios que, ante situaciones urgentes vinculadas al servicio, podrán comunicarse a través de los canales habituales dispuestos por la empresa.

La atención comercial se retomará con normalidad el miércoles 18 de febrero, en los horarios habituales de cada delegación.

