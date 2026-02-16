Histórico: Defensores de Vilelas ascendió al Federal A

Defensores de Vilelas ascendió al Torneo Federal A de fútbol, al derrotar por penales a Juventud Unida de Gualeguaychú, este domingo, en la cancha de Mitre de Santiago del Estero.

El conjunto chaqueño se impuso 7 a 6 en la definición desde los 12 pasos, tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

El arquero Ledesma se convirtió en la gran figura del ascenso, al atajar el séptimo disparo del equipo entrerriano y convertir el definitivo.

Defensores de Vilelas se puso en ventaja a los 23 minutos del segundo tiempo, a través de un cabezazo de Gonzalo Ríos, pero Juventud Unida logró la igualdad a los 32 minutos, con un golazo desde fuera del área.

En la definición por penales, hubo eficacia total, hasta que Ledesma contuvo el séptimo remate, y luego anotó el suyo, para el ascenso del Verde.

Defensores de Vilelas empezó el torneo en la región Litoral Norte, que juntó a los equipos chaqueños en las zonas 8, 9 y 10. Durante la fase regular terminó en el primer puesto de la zona 8, avanzando a la segunda instancia donde eliminó a Comercio de Santa Sylvina con un global de 4 a 2.

Para los cuartos de final ya tocó enfrentar a un equipo formoseño y, sin sobresaltos, el Verde despachó a 8 de Diciembre con un resultado global de 6 a 3. La semifinal de la región Litoral Norte garantizó que un chaqueño marcaría presencia en la definición zonal, cruzando a Defensores con Cultural de Castelli, terminando la llave con un aplastante 6-0 para los dirigidos por Espíndola.

Ya en la final zonal tocó enfrentar a un histórico del nordeste. En Misiones, el equipo chaqueño le ganó 1-0 a Guaraní, en la propia fortaleza franjeada. En Barranqueras, fue empate 1 a 1, dejando a Defensores como campeón regional.