SAMEEP inició las conexiones domiciliarias en el Barrio Independencia De Fontana

Atendiendo una demanda y después de falsas promesas que soportaron los vecinos durante 12 años, Sameep inició las conexiones domiciliarias en el barrio Independencia, resolviendo de esta manera un problema histórico de irregularidades a las más de 60 familias que a partir de ahora contarán con el servicio de agua potable en sus hogares.

Hace poco tiempo, desde Sameep ya se habían realizado los trabajos de extensión de redes en esta barriada, por lo que ahora con las 60 conexiones domiciliarias en total, se garantiza acceder al agua potable. “Este es el mensaje del gobernador Leandro Zdero y la impronta de este Directorio, de atender al vecino y darles respuestas que nunca les dieron, con un trabajo integral en una zona postergada hace muchos años como lo es esta zona”, remarcó el presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez.

Por su parte, el coordinador de zona I de Sameep, Jonathan Roa, destacó “el trabajo conjunto entre la empresa estatal y el municipio de Fontana para hacer esta intervención, donde hay familias que llevaban muchos años sin poder tener el acceso al agua potable como se debe y como corresponde”.

“El objetivo que tenemos desde Sameep es desarrollar este tipo de intervenciones y respuestas y ocuparnos de cada una de las demandas y pedidos en la provincia por parte de los usuarios”, aseguró Roa.

Finalmente, una vecina del barrio Independencia (Martina), agradeció al “gobernador Zdero, a Sameep y al municipio de Fontana por realizar las gestiones y cumplir con la palabra de poder darnos agua potable a nuestros hogares; ya que yo vivo en esta zona hace 10 años y jamás nadie se acercó a brindarnos una respuesta antes”.