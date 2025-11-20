Sameep asistió con agua potable a vecinos de la Chacra 215

Sameep realizó un nuevo operativo de asistencia de agua potable en la zona sur de Resistencia, dirigido a más de 400 familias de la Chacra 215 . El despliegue se realizó a través de camiones cisterna del Departamento Logística.

El coordinador del Departamento de Logística, Marcelo Luque, señaló: «La semana pasada estuvimos en el barrio Carpincho Macho, ahora en la Chacra 215 y la próxima semana estaremos en el barrio Zampa«.

La empresa recordó a la comunidad que el agua distribuida por los camiones oficiales de Sameep es totalmente gratuita y forma parte del servicio de asistencia a los vecinos. Todos los vehículos habilitados están identificados con el logo oficial.

Ante la presencia de transportes de agua no habilitados o intentos de cobro indebido, Sameep solicita a los usuarios que realicen la denuncia inmediata al 0800-444-0310.