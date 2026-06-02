El Municipio de La Escondida refuerza tareas de mantenimiento y apoyo a instituciones

El Municipio continúa desarrollando acciones destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y al acompañamiento de las instituciones de la localidad, con trabajos de desagote de pozos ciegos y operativos de desmalezamiento en distintos sectores.

En esta oportunidad, personal municipal realizó tareas de desagote de pozos ciegos en la Escuela Primaria N.º 176 mediante la utilización del camión atmosférico. La intervención forma parte del plan de mantenimiento que la comuna lleva adelante en los establecimientos educativos para garantizar condiciones sanitarias adecuadas para estudiantes, docentes y trabajadores.

Paralelamente, cuadrillas municipales avanzan con operativos de desmalezamiento en diversos puntos de la localidad. Estas acciones tienen como objetivo preservar la limpieza de los espacios comunes, mejorar el estado de las veredas y contribuir a la prevención de posibles focos infecciosos.

El intendente Alfredo Caballero destacó la importancia de estas tareas y remarcó el compromiso de la gestión con la comunidad. “Seguimos trabajando con compromiso en cada rincón de la localidad. Estas tareas son fundamentales para el bienestar de los vecinos y para mantener ordenados nuestros espacios públicos”, expresó.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos continuarán de manera sostenida como parte de las políticas de mantenimiento urbano y fortalecimiento de los servicios destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Escondida.