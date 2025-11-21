Napenay: hallan a un hombre muerto con un disparo en la cabeza

Un hombre de 31 años fue encontrado sin vida este jueves por la tarde, en un camino vecinal de Napenay, a unos cuatro kilómetros del casco urbano.

La Policía investiga las circunstancias de la muerte, ya que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

El hecho se conoció cerca de las 19.20, cuando efectivos de la comisaría local fueron alertados sobre la presencia de un motociclista inmóvil a la vera del camino.

Al llegar, constataron que el hombre no tenía signos vitales y estaba junto a una motocicleta Keller 110 cc, color gris.

Tras las primeras averiguaciones, se identificó a la víctima como Facundo Gorzelowski, de 31 años.

En la escena trabajó personal de Criminalística, mientras que la investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 3 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Marcelo Fabián Soto.

Fuentes policiales revelaron que las autoridades procuran tomar declaración a familiares y testigos para reconstruir lo ocurrido y determinar si se trató de un homicidio o de otro tipo de hecho.