Cayó la sesión por los trapitos por falta de quórum

Una de las ordenanzas más debatidas de las últimas semanas en Resistencia quedó este martes sin tratamiento legislativo luego de que se suspendiera la sesión ordinaria del Concejo Municipal, donde debía discutirse el proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches o «trapitos» en la ciudad.

La caída de la sesión evidenció diferencias políticas sobre una iniciativa que generó fuerte repercusión pública. Mientras tanto, en las afueras del recinto, un grupo de trapitos se concentró para manifestarse en rechazo a la propuesta y seguir de cerca una definición que finalmente no llegó.

La oposición, representada por el bloque justicialista, decidió no presentarse en el recinto. Otro dato político relevante es que dentro del oficialismo llamó atención la ausencia de la concejal Miriam Jara, quien responde políticamente al intendente Roy Nikisch, y dejó al bloque radical con solo cinco ediles y sin el quórum necesario para avanzar con la sesión.

La falta de respaldo interno alimentó versiones sobre el posicionamiento del Ejecutivo municipal frente a la iniciativa. Según fuentes políticas consultadas, el intendente Roy Nikisch no avalaría la aprobación de la ordenanza que prohíbe la actuación de los trapitos y habría optado por trasladar la resolución del conflicto al ámbito de la Policía del Chaco.