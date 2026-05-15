La presencia del «Chino» Maidana en Central Norte: Noche de boxeo en busca del «heredero»

Un nutrido programa con ocho combates y la presencia del excampeón mundial de boxeo, Marcos René «El Chino» Maidana marcará la vuelta del boxeo en nuestra capital en la noche de hoy en el microestadio del Club Central Norte Argentino, situado en la intersección de avenidas Las Heras y Castelli. La velada se pondrá en marcha a las 21.30 y se denominará en busca del «Heredero».

La presencia de Maidana tiene como objetivo detectar valores de esta parte del país, que tengan buenas condiciones como pugilistas y que les permita proyectarse en el futuro. De ahí surge la denominación del espectáculo.

La Federación Chaqueña de Box tendrá la tarea de fiscalizar el evento denominado «en busca del heredero» que genera expectativa entre los aficionados que venían reclamando veladas para ver en acción a los exponentes del presente. Será una buena oportunidad para el resurgimiento del rudo deporte de los puños que necesita tener más valores.

La presencia del «Chino» Maidana, nacido en Margarita (Santa Fe), será el otro atractivo de la noche. Fue campeón superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo. A los 15 años se inició en este deporte en su provincia, mostrando su condición de noqueador, hasta consagrarse campeón argentino Amateur. También fue citado al seleccionado nacional y se convirtió en profesional en 2004, cuando no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Atenas.

Su primera corona mundial la logró el 27 de junio de 2009 en Los Ángeles, donde noqueó al estadounidense Víctor Ortiz. El otro título mundial lo abrochó el 10 de abril de 2011, también en Las Vegas, al recuperar le corona de superligero con triunfo por puntos sobre el mexicano Érik Morales.

El programa de peleas

Luciano Álvarez (Gym Ortiz) vs. Samuel Sosa (Gym Batista) (54 kilos)

Mailen Gómez (Gym Fernández) vs. Rocío Ibarra (Hindú Club) (54 kilos)

Gabriel Luque (Resistencia) vs. Dylan Lemos (Club Talleres de Corrientes) (56 kilos)

Danilo Vallejos (Resistencia) vs. Máximo Benítez (Club Talleres de Corrientes) (56 kilos)

Lucas Gutiérrez (Villa Ángela) vs. Joaquín Martínez (Corrientes) (66 kilos)

Tobías Talavera (Club Sarmiento) vs. Maximiliano Lencina (Corrientes) (60 kilos)

Miguel Martínez (Villa Angela) vs. Nicolás Sánchez (El Impenetrable) (64 kilos)

Nahuel «Zurdito» López (Barranqueras) vs. Gonzalo Meza (Formosa) (60 kilos)