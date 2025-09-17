El Gobierno abrió los sobres de licitación para construir dos edificios educativos

Se trata de la Licitación Pública Nº 1/25 que prevé la construcción del nuevo edificio donde funcionarán el Instituto de Educación Superior de Educación Técnica y Formación Profesional (IESETyFP) – y el Instituto de Educación Superior Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 51 (IES CENT Nº 51) de Resistencia.

Luego de años de espera y de varias gestiones truncadas, el gobernador Leandro Zdero presidió, este miércoles, la apertura de sobres de licitación pública para concretar la construcción de dos edificios educativos.

Se trata del edificio modelo y propio que albergará al Instituto de Educación Superior de Educación Técnica y Formación Profesional y al Instituto de Educación Superior Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 51 de Resistencia, que contienen a una matrícula de 1050 estudiantes.

Acompañado por la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, el mandatario destacó que «para el equipo de Educación y para el gobierno provincial hoy es un día de mucha y profunda emoción», recordando todas las vicisitudes que pasaron estas instituciones durante tantos años al no contar con edificio propio.

La Licitación Pública Nº 1/25 prevé la construcción del nuevo edificio donde funcionarán el Instituto de Educación Superior de Educación Técnica y Formación Profesional (IESETyFP) – y el Instituto de Educación Superior Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 51 (IES CENT Nº 51) de Resistencia.

Esta obra moderna de cuatro pisos, muy esperada por estas comunidades educativas, se construirá en el terreno ubicado por la calle Catamarca, entre avenida Ávalos y calle Formosa de Resistencia. Será financiada a través del Programa 39 de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Dirigiéndose a la comunidad educativa, Zdero expresó que «van a tener un edificio de última tecnología, con los espacios adecuados, con una inversión de casi 5 mil millones de pesos, en el que van a compartir allí las instituciones».

El mandatario destacó la importancia de la enseñanza que imparten estos institutos, que «aportan a ese perfil que estamos buscando para el desarrollo y crecimiento de la provincia, que tiene que ver vincular la educación al mundo del trabajo y la tecnología».

Zdero expresó sentirse «muy contento porque esto no solamente va a generar el edificio propio, sino las condiciones para que los alumnos y los profesores puedan desarrollar realmente ese proceso de manera correcta», precisando que ambas instituciones suman alrededor de 1.050 estudiantes.

Además, felicitó al equipo de Educación por «lo que viene haciendo, no solamente en esta cuestión, sino también en el ordenamiento de todo el sistema educativo».

Asimismo, destacó que «haber podido conseguir los recursos del INET para concretar esta obra es sumamente importante», porque «estamos garantizando aquí cumplir el sueño a estas instituciones» y seguramente una vez terminado el proceso de licitación «se haga de manera rápida y eficiente para que cuanto antes tengan el edificio propio».

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, por su parte, celebró «empezar el Día del Profesor con esta noticia de que están los sobres para abrir la licitación de esta obra que dará respuesta a tantos chicos que hace mucho tiempo esperaban un edificio propio que cumple con lo que necesita la escuela técnica»; e instó a «cuidar el edificio, que es de todos».

A la vez que sostuvo: «Es una felicidad para el Chaco entero, porque va a ser una obra ejemplar por sus características» y agregó: «la gente de estos institutos estuvo esperando durante muchas gestiones», destacando que el tipo de infraestructura para un instituto técnico es distint. «La verdad que es un orgullo que lo vamos a poder mostrar a otros».

La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerruti, detalló que el proceso de licitación iniciado hoy consiste en revisar los pliegos, elaborar los informes correspondientos y una vez finalizado el proceso, iniciará la construcción. «Para fin de este año o principios del año que viene ya comenzaríamos las obras», indicó. El proyecto contempla una superficie total construida de 3.162 metros cuadrados y el establecimiento contará con cuatro plantas en forma de «L».

Por su parte, el rector del Instituto Superior de Educación Técnico y de Formación Profesional, Carlos Canteros, señaló que, «el nuevo edificio va a disponer de mayor espacio para ofrecer una mejor calidad educativa a nuestros estudiantes». «Estamos ansiosos y felices. Es un gran impacto, actualmente contamos con más de 800 alumnos, y toda la comunidad educativa está feliz, vamos a tener casa propia», expresó.

En tanto que la rectora del IES-CENT N°51, Gloria Falcón, sostuvo: «Estamos felices y agradecidos por este regalo que significa la construcción del edificio. Mucho tiempo esperamos y luchamos». «En la actualidad contamos con siete carreras», concluyó.