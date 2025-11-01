Sáenz Peña Sustentable y Circular: Municipio y Cámara de Comercio trabajarán en la correcta clasificación de los residuos

En conferencia de prensa, la Municipalidad de Sáenz Peña llevó adelante la presentación de un trabajo en conjunto junto a la Cámara de Comercio local, buscando afianzar y consolidar el trabajo con el sector comercial sobre la correcta gestión de los residuos.

“Sabemos que el cambio de conductas tiene su complejidad, por lo que para nosotros, como gestión, es muy importante profundizar y contagiar estas políticas, trabajando arduamente para que los residuos no vayan a la vía pública”, expresó el intendente Bruno Cipolini, y añadió: “Instamos a sumarse a estas campañas”.

“Sáenz Peña Sustentable” es un programa municipal que promueve la gestión sostenible de residuos a través de la capacitación ciudadana, la clasificación y la forestación, buscando reducir la cantidad de desechos que llegan a los vertederos. El programa incluye actividades como la forestación de avenidas, capacitaciones para la separación de residuos en secos (reciclables) y orgánicos, y la concientización sobre conductas individuales y comunitarias responsables.

Por su parte, la coordinadora del Plan “Sáenz Peña Sustentable”, Cecilia Cipolini, explicó los objetivos de estas acciones: “Mostramos a la ciudadanía cómo viene trabajando este plan, con el que en principio colaboramos junto a distintas instituciones saenzpeñenses”.

“Ahora trabajaremos con el sector comercial para continuar afianzando esas políticas sobre la correcta gestión de los residuos”, remarcó Cipolini.