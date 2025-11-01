Quiso robar reflectores de Casa de Gobierno y terminó detenido

Un hombre de 39 años fue detenido durante la madrugada de este sábado luego de intentar sustraer reflectores del interior de Casa de Gobierno. La rápida intervención de los agentes de guardia evitó el robo y permitió su arresto.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada, cuando personal de la División Guardia de Casa de Gobierno observó a través de las cámaras de seguridad a un individuo merodeando el jardín interno del edificio, ubicado sobre la calle Mitre.

Ante la sospecha, los efectivos se dirigieron al lugar y sorprendieron al hombre mientras intentaba llevarse los reflectores del predio. En el intento, alcanzó a dañar uno de ellos, aunque no logró concretar el robo.

El detenido fue trasladado a la División Medicina Legal para las pericias correspondientes y posteriormente quedó alojado en la Comisaría Segunda, donde fue notificado de su detención por disposición de la Justicia.