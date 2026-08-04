Sáenz Peña suma un nuevo canal y un reservorio para mejorar los desagües

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña avanza con la construcción de un canal de desagüe y un reservorio en el barrio Pedro Luis Raota, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua pluvial en distintos sectores del noreste de la ciudad.

Los trabajos se concentran en inmediaciones de las calles 328 y 371. El proyecto contempla la apertura de un canal que se extenderá desde la calle 361 hasta la 371 y permitirá conducir el agua proveniente de los barrios Pedro Luis Raota y Sáenz Peña, además de otras zonas cercanas, hacia el sistema de desagües existente.

En el extremo de la calle 371 también está prevista la colocación de una bomba fija, que impulsará el agua hacia el canal ubicado sobre esa arteria. El equipamiento buscará acelerar la descarga y reducir la acumulación de agua durante períodos de precipitaciones intensas.

Como parte de la intervención, se construirá un reservorio de 50 metros de largo por 50 de ancho y tres metros de profundidad. La estructura recibirá y almacenará temporalmente el agua antes de su posterior evacuación.

La obra beneficiará principalmente al sector del barrio Pedro Luis Raota comprendido entre las calles 320, 351 y 371 y la ruta nacional 95. Asimismo, permitirá captar parte del caudal que llega desde barrios ubicados al noroeste de la ciudad.

Durante la última semana se completaron las primeras tareas de canalización. Según las estimaciones municipales, la construcción del canal y del reservorio requerirá entre 15 y 20 días más, mientras que la instalación de la bomba se realizará en una etapa posterior debido a la complejidad técnica de los trabajos.

La intervención forma parte del Plan Integral de Escurrimiento Pluvial impulsado por el municipio para ampliar la capacidad del sistema de desagües y mejorar la respuesta ante lluvias de gran intensidad.