General Vedia avanza con la segunda etapa del canal de desagüe en el barrio 40 Viviendas

La Municipalidad de General Vedia continúa con la ejecución de la obra del canal de desagüe en el barrio 40 Viviendas, donde ya se desarrolla el segundo tramo de una intervención destinada a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las lluvias.

Según informaron desde el municipio, los trabajos se realizan con fondos propios y son ejecutados por personal municipal, en el marco de un plan de obras que busca fortalecer la infraestructura urbana en distintos sectores de la localidad.

La construcción del canal permitirá optimizar el drenaje pluvial, brindando mejores condiciones para los vecinos del barrio y contribuyendo a prevenir anegamientos durante los períodos de precipitaciones intensas.

Desde la comuna destacaron que esta obra forma parte de los compromisos asumidos con la comunidad y remarcaron el esfuerzo del equipo municipal para avanzar con intervenciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes.

Finalmente, el municipio reafirmó su compromiso de continuar desarrollando obras públicas que respondan a las necesidades de los barrios y contribuyan al crecimiento de General Vedia.