«Tres cámaras seguramente nos van a aportar información de los hechos», indicó la fiscal De Pacce

La fiscal de Investigaciones N° 2, Ana González De Pacce, brindó detalles sobre el avance de la investigación por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia y confirmó que, por el momento, la única imputada en la causa es Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima.

En diálogo con la prensa, la funcionaria judicial reconstruyó la secuencia de los hechos a partir de los primeros testimonios incorporados al expediente. Explicó que uno de los testigos clave es Sebastián Canteros, hermano de la imputada y amigo del fallecido.

«Él manifestó que alrededor de las seis de la mañana recibió un llamado de la víctima, quien le dijo que estaba lastimado. Mientras hablaba por teléfono, escuchó la voz de su hermana que le gritaba: «Decile que me rompiste el celular». Él reconoció claramente la voz de ambos», relató la fiscal.

Según esa declaración, el hombre se dirigió de inmediato a la vivienda de Álvarez Guardia, donde lo encontró desvanecido. Con ayuda de su pareja y de la propia imputada, trasladó al herido al hospital con la intención de salvarle la vida.

González De Pacce señaló que el hermano de la acusada constituye «un testigo primario o esencial» para la investigación.

La lesión mortal

La fiscal informó que el informe definitivo de la autopsia aún no fue incorporado al expediente, aunque en los próximos días recibirán un informe preliminar.

No obstante, indicó que el diagnóstico emitido por el Hospital Perrando establece que la víctima ingresó con una herida de arma blanca, en estado de shock hipovolémico, y sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de lesiones en la zona del cuello.

Además, precisó que durante las pericias realizadas en la escena del crimen se secuestró un cuchillo Tramontina de cabo negro, que sería el arma utilizada.

«Aparentemente hubo varias lesiones, pero la que produjo la muerte fue una en la zona del cuello, que comprometió arterias y venas importantes», explicó.

Cámaras de seguridad y pruebas

La investigación también cuenta con registros fílmicos. La fiscal confirmó que el ayudante fiscal y el personal policial secuestraron las grabaciones de dos cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y otra perteneciente a un vecino.

«Las dos cámaras de la casa estaban funcionando, por lo que suponemos que vamos a tener material importante para analizar», afirmó.

Asimismo, indicó que cuando la Policía llegó al domicilio encontró el portón abierto y la vivienda sin medidas de seguridad, ya que momentos antes la víctima había sido trasladada de urgencia al hospital por el hermano de la imputada, acompañado por su pareja y la propia Canteros.

Una sola imputada

González De Pacce remarcó que hasta el momento la investigación tiene «una sola persona imputada», Victoria Luz Cantero, y sostuvo que no existen elementos que indiquen la participación de terceros.

«Los vecinos vieron ingresar únicamente a ella gritando a la casa»,señaló.

«No hubo robo»

La fiscal también descartó que el hecho haya tenido como móvil un robo y sostuvo que, de acuerdo con los testimonios de familiares de ambas partes, la pareja mantenía una relación conflictiva desde hacía aproximadamente dos años.

«Claramente era una pelea de pareja. Como dicen los familiares de ambas partes, era una relación tóxica que venía de hace dos años. No hubo robo», aseguró.

En ese contexto, indicó que no existen denuncias por violencia de género radicadas por la imputada contra la víctima. En cambio, precisó que sí había denuncias realizadas por Álvarez Guardia contra Canteros, aunque aclaró que «él no impulsó penalmente esas actuaciones».

La causa continúa con la recepción de nuevas pruebas periciales, entre ellas el informe preliminar de la autopsia y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad secuestradas en el lugar del hecho.