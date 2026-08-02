Pampa del Infierno avanza con un programa integral de bacheo en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Pampa del Infierno continúa ejecutando el Programa Integral de Bacheo, una iniciativa destinada a mejorar el estado de las calles y optimizar la circulación vehicular en diferentes puntos de la ciudad.

La intendenta Glenda Seifert informó que las tareas se realizan mediante la aplicación de asfalto en frío, una técnica que permite agilizar los tiempos de ejecución y brindar respuestas más rápidas utilizando recursos propios del municipio.

Los trabajos ya fueron ejecutados sobre las avenidas Urquiza y Antártida Argentina, mientras que actualmente las cuadrillas municipales avanzan con las reparaciones en la Colectora Norte Arturo Illia.

Desde la comuna señalaron que el plan continuará desarrollándose en otras arterias que presentan un mayor grado de deterioro, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, prolongar la vida útil de la calzada y reforzar la seguridad vial para vecinos y conductores.

Asimismo, el municipio solicitó a la comunidad circular con precaución en los sectores donde se realizan las intervenciones y respetar la señalización preventiva instalada durante el desarrollo de las obras, a fin de garantizar la seguridad tanto del personal como de quienes transitan por la zona.