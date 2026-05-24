Sáenz Peña recibirá hoy al Planetario Móvil 360°

En la jornada de hoy llegará a la Ciudad Termal el «Planetario Móvil 360°», una propuesta educativa y recreativa destinada a toda la familia, que permitirá vivir experiencias inmersivas vinculadas al espacio, los dinosaurios y el mundo submarino.

La actividad se desarrollará en el Parque Ciudad de los Niños, ubicado en calle 21 esquina 2 del barrio Santa Teresita, con funciones programadas cada 40 minutos entre las 15:00 y las 20:45 horas.

Durante la jornada, el público podrá elegir entre distintas experiencias temáticas: «Dinosaurios», con un recorrido entre especies prehistóricas y réplicas de grandes gigantes del pasado; «Aventura submarina», enfocada en la exploración de las profundidades del océano y la vida marina. También se podrá apreciar «Misión espacial», una experiencia orientada al universo, los planetas y los viajes espaciales.

Los organizadores informaron que los cupos son limitados por función, por lo que se recomienda realizar reservas anticipadas a través del sitio oficial Estrellas reservas. El valor de la entrada general será de $7.700, mientras que las entradas anticipadas contarán con un 10% de descuento y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés. Además, la segunda función tendrá un 50% de descuento. Los menores de 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) abonarán únicamente el seguro, con un valor de $3.200. El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña acompaña y colabora con el desarrollo de esta propuesta recreativa y educativa en la ciudad.