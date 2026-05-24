Pampa del Infierno realizó una capacitación nutricional para merenderos locales

707693547_2753509935017861_5402200975791716373_n

En el SUM Municipal de Pampa del Infierno se desarrolló una jornada de formación y capacitación nutricional destinada a representantes de distintos merenderos de la localidad, con el objetivo de fortalecer el trabajo comunitario vinculado a la alimentación saludable.

La actividad fue impulsada por la gestión de la intendente Glenda Seifert y contó con la participación de la doctora Gabriela Madzarevich y la doctora Elsa Leiva.

Durante el encuentro se compartieron herramientas, conocimientos y estrategias orientadas a promover hábitos alimentarios más saludables y nutritivos, buscando fortalecer el acompañamiento que diariamente realizan los espacios comunitarios con niños y familias de la localidad.

Desde el municipio destacaron que este tipo de capacitaciones permiten generar espacios de aprendizaje, contención y actualización para quienes cumplen una importante tarea social en los distintos barrios de la comunidad.

Asimismo, remarcaron la importancia de continuar impulsando acciones vinculadas a la nutrición y al bienestar integral, brindando más herramientas a los referentes de merenderos para mejorar la calidad alimentaria de las personas que asisten a estos espacios.

Internacionales

705246556_122211181934373008_3896759485879126238_n

General Pinedo celebró una noche de gala en el marco de su 114° aniversario

704427070_122281312346167730_6764093367758103985_n

Colonia Popular reafirma el acompañamiento a productores locales

202784w850h478c.jpg

El Palmar celebró sus 60 años y Zdero ratificó el compromiso con la municipalización