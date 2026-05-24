Deportivo Madryn venció por 2-1 a Chaco For Ever, por la Primera Nacional 2026

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Deportivo Madryn venció por 2-1 a Chaco For Ever como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 15 de la Primera Nacional 2026. Para Deportivo Madryn los goles fueron marcados por Nievas (en contra) , Silba , mientras que para Chaco For Ever el gol fue marcado por Marinucci. El cotejo se disputó en el estadio Juan Alberto García, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.

Con este resultado, Chaco For Ever suma 8 puntos, ubicándose en la 18 posición, mientras que Deportivo Madryn tiene 22 unidades, en la 7 posición en la tabla.

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