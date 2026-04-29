Nuevo Operativo Sanitario Móvil en Fontana

Este martes se llevó adelante un nuevo Operativo Sanitario Móvil, en la plaza Independiencia de Fontana, que acercó servicios esenciales de salud a vecinos de la localidad, con controles clínicos, inmunizaciones, atención odontológica y seguimiento nutricional.

La actividad fue impulsada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, en articulación con la Fundación CONIN.

El operativo contó con una importante convocatoria, y tuvo como objetivo reforzar la presencia territorial del sistema sanitario, facilitando el acceso a prestaciones básicas en cercanía a las familias.

Organizado por la Región Sanitaria VIII y la Subsecretaría de Redes de Salud Este, en conjunto con el Centro de Salud «Río Arazá», el dispositivo funcionó entre las 8 y las 12, en la intersección de avenida San Martín y Santiago del Estero.

Se brindaron controles de niño sano y certificados de salud, evaluación nutricional para embarazadas y niños menores de cinco años, revisión y actualización del calendario de vacunación, además de atención odontológica con emisión de certificados bucodentales.

La licenciada en Nutrición, Carina Martínez, destacó la participación de los vecinos y el trabajo articulado con el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 444 Viviendas. «Se realizaron controles de peso y talla, atención odontológica, actualización de carnet de vacunas y evaluaciones médicas para certificados escolares, además de tareas de prevención e invitación a continuar tratamientos en el centro de salud», explicó.

Asimismo, valoró el trabajo en equipo y remarcó la importancia de contar con atención nutricional en el territorio. «Atendimos a mucha gente y todos los sectores participaron. Nuestro centro es uno de los pocos que cuenta con nutricionista, junto con el hospital Fleitas, lo que nos permite brindar un abordaje integral», concluyó.