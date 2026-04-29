La Justicia ordenó restituir fondos a la Bolsa de Comercio del Chaco y se cerró el conflicto con Sáenz Peña

A través de un comunicado oficial, la Bolsa de Comercio del Chaco informó que la Justicia dispuso la restitución de fondos que se encontraban afectados por medidas cautelares, dando por finalizado el litigio que mantenía con el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según se indicó, la resolución se enmarca en un acuerdo alcanzado entre ambas partes, lo que permitió cerrar el proceso judicial que se encontraba en curso.

Desde la institución destacaron que este resultado representa “un paso significativo” en la resolución del conflicto, el cual —durante su desarrollo— generó interpretaciones erróneas en torno a determinadas operatorias financieras.

Asimismo, remarcaron que el entendimiento fue posible gracias al diálogo institucional y la voluntad de las partes involucradas, lo que permitió superar la controversia de manera definitiva.

En ese sentido, la Bolsa subrayó que la restitución de los fondos no solo resguarda sus recursos, sino que también reafirma su accionar en el marco de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Con el litigio cerrado, la entidad anticipó que centrará sus esfuerzos en el fortalecimiento del mercado de capitales a nivel local y regional, con el objetivo de generar mayor previsibilidad y confianza entre los actores del sistema.

Finalmente, la institución ratificó su compromiso de continuar desarrollando herramientas financieras que impulsen el crecimiento económico de la provincia, consolidando su rol dentro del entramado productivo chaqueño.